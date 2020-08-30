Италия

Над трансфером сенегальца работает только агент футболиста.

Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали все еще может продолжить карьеру в Манчестер Сити – работа над этим трансфером продолжается, сообщает Фабрицио Романо.

Дело продвигается сложно и медленно, поскольку над переходом работает только агент футболиста. Клубы не контактируют напрямую из-за плохих отношений, вызванных срывом перехода Жоржиньо в Сити два года назад, когда футболист в последний момент перешел в Челси.

Стоимость трансфера должна составить около 70 миллионов евро.

Еще одним факторов, который осложняет переход является то, что Сити старается заполучить капитана Барселоны Лионеля Месси. По последним данным, Лео может покинуть клуб без выплаты неустойки.