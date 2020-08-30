Нападающий вылетевшего Лечче останется в Серии А.
Джанлука Лападула, Getty Images
30 августа 2020, 08:37
Беневенто согласовал трансфер форварда Лечче Джанлуки Лападулы за четыре миллиона евро, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Лападула готов перебраться в стан новичка Серии А. Он должен заключить трехлетний контракт с "ведьмами".
В сезоне-2019/20 экс-игрок Милана забил 11 голов в 25 матчах Серии А за Лечче, но это не спасло от вылета команду, которая отметилась худшей за 64 года защитой в чемпионате Италии.
Еще один игрок Лечче, украинец Евгений Шахов, может пополнить ряды другого новичка элитного дивизиона – Кротоне.