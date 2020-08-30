Италия

Нападающий вылетевшего Лечче останется в Серии А.

Беневенто согласовал трансфер форварда Лечче Джанлуки Лападулы за четыре миллиона евро, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Лападула готов перебраться в стан новичка Серии А. Он должен заключить трехлетний контракт с "ведьмами".

В сезоне-2019/20 экс-игрок Милана забил 11 голов в 25 матчах Серии А за Лечче, но это не спасло от вылета команду, которая отметилась худшей за 64 года защитой в чемпионате Италии.

Еще один игрок Лечче, украинец Евгений Шахов, может пополнить ряды другого новичка элитного дивизиона – Кротоне.