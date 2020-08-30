Италия

Ангольский талант продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Вингер ангольского Примеро де Агосто Зиту Лувумбу в ближайшее время станет игроком Кальяри, сообщает Джанлука Ди Марцио. Это произойдет, если документы, которые отправил Примеро де Агосто в Кальяри, успешно пройдут проверку.

Главный тренер Кальяри Эусебио Ди Франческо считает 18-летнего Лувумбу интересной опцией в атаке. Левоногий вингер в основном действует на правом фланге.

Кальяри заплатит за игрока 800 тысяч евро. Также в сделке прописаны бонусы и процент от возможной перепродажи футболиста.

Этим летом сарды уже взяли в аренду с обязательным выкупом левого защитника Аталанты Леннарта Чиборру.