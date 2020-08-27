Италия

Левый защитник Аталанты Леннарт Чиборра продолжит карьеру в Кальяри.

Аталанта и Кальяри договорились об аренде с обязательством выкупа Леннарта Чиборры — сообщает Football Italia.

Чиборра проведет два года в Кальяри на правах аренды, после чего "изолани" обязаны выкупить его за 5 миллионов евро.

21-летний воспитанник Шальке пришел в Аталанту в январе 2020 года из голландского Хераклеса за 4,6 миллиона евро и подписал контракт до лета 2024 года.

В Нидерландах Леннарт сыграл 45 матчей во всех турнирах (2 гола), а за первую команду Аталанты провел на поле лишь 13 минут в матче против Брешии 14 июля.