Шведский нападающий, скорее всего, заключит новый контракт с "россонери".
Златан Ибрагимович, Getty Images
30 августа 2020, 12:20
Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола опроверг информацию о том, что швед заключил новый контракт с клубом. Однако похоже, что Златан рассчитывает следующий сезон провести именно в Милане, который набрал больше всех очков в Серии А после возобновления чемпионата.
"Я счастлив, что наконец-то дома. Я здесь, чтобы приносить результаты, а не быть талисманом. Хочу вернуть Милан туда, где он должен быть", — цитирует Ибрагимовича Goal со ссылкой на официальное приложение клуба.
"По сравнению с прошлым годом, у меня есть возможность начать сезон с самого начала. Физически я себя очень хорошо ощущаю".
Предполагается, что по новому договору с Миланом Златан заработает семь миллионов евро за год.
Златан вернулся в Милан в январе 2020 года. За этот период он успел провести 20 матчей за "дьяволов", в которых забил 11 голов.