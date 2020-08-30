Италия

Шведский нападающий, скорее всего, заключит новый контракт с "россонери".

Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола опроверг информацию о том, что швед заключил новый контракт с клубом. Однако похоже, что Златан рассчитывает следующий сезон провести именно в Милане, который набрал больше всех очков в Серии А после возобновления чемпионата.

"Я счастлив, что наконец-то дома. Я здесь, чтобы приносить результаты, а не быть талисманом. Хочу вернуть Милан туда, где он должен быть", — цитирует Ибрагимовича Goal со ссылкой на официальное приложение клуба.

"По сравнению с прошлым годом, у меня есть возможность начать сезон с самого начала. Физически я себя очень хорошо ощущаю".

Предполагается, что по новому договору с Миланом Златан заработает семь миллионов евро за год.

Златан вернулся в Милан в январе 2020 года. За этот период он успел провести 20 матчей за "дьяволов", в которых забил 11 голов.