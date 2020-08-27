Италия

Агент Златана Ибрагимовича опроверг слухи о том, что его клиент остался в Милане.

Мино Райола отрицает информацию о том, что Златан Ибрагимович подписал новый контракт с Миланом — об этом агент сообщил в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что нападающий согласовал контракт с "россонери" на сезон-2020/21 с годовой зарплатой в 7 миллионов евро "чистыми".

38-летний швед во второй раз стал игроком Милана в январе 2020 года и сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.