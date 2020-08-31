Италия

Карьера Диего на Сан-Паоло может оказаться очень скоротечной.

Наполи и Фиорентина могут обменяться полузащитниками: хавбек сборной Италии Гаэтано Кастровилли переедет в Неаполь, а немец Диего Демме отправится во Флоренцию. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Инициатива в этом вопросе исходит от президента Наполи Аурелио Ди Лаурентиса. Он размышляет над тем, как убедить своего коллегу из Фиорентины Рокко Коммиссо. Скорее всего, это будет обмен с доплатой со стороны "партенопеи".

Демме перешел в Наполи из Лейпцига в январе этого года за 12 млн евро. Он провел 22 матча за неаполитанцев во второй части сезона.

Также "адзурри" хотят подписать хавбека Ромы Жордана Верету. У них возникла потребность в полузащитниках в связи со скорым уходом Аллана в Эвертон.