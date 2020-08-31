Италия

"Фиалки" намерены вернуть форварда в Италию.

Руководство Фиорентины начало переговоры с Гертой о покупке форварда Кшиштофа Пьонтека, предложив за игрока 25 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, 25-летний польский футболист присоединился к берлинцам лишь в январе, а его действующий контракт истекает в 2025 году.

По данным источника, за ситуацией вокруг игрока наблюдают Торино и Рома, и Герта намерены выручить с его продажи 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что немцы согласны продать Пьонтеа Фиорентине чуть более, чем за 20 миллионов евро.