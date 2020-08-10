Польский нападающий может вернуться в Серию А.
Кшиштоф Пьонтек, getty images
10 августа 2020, 08:24
Фиорентина хочет подписать нападающего Кшиштофа Пьонтека в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, берлинский клуб просит за поляка сумму, немногим превышающую 20 миллионов евро. Фиорентина может арендовать игрока с правом выкупа.
Примечательно, что Пьонтек обошелся Герте в 24 миллиона евро. На счету поляка 10 голов и два ассиста в 36 матчах этого сезона.
Напомним, что также Фиорентина хочет подписать полузащитника Сампдории Линетти.