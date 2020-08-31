Италия

Швед проведет в составе "россонери" еще год.

Официальный сайт Милана сообщает, что клуб заключил новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Напомним, действующее соглашение истекало в конце нынешнего сезона. Новый же договор продлен до лета 2021 года.

В прошедшем сезоне Серии А Златан провел на поле в футболке Милана 18 поединков, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сам шведский футболист заявил, что намерен и дальше приносить пользу "россонери".