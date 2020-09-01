Италия

Рэзван Марин продолжит карьеру в элитном дивизионе чемпионата Италии.

Полузащитник Аякса и сборной Румынии Рэзван Марин переходит в Кальяри на правах годичной аренды с обязательством выкупа, сообщил официальный сайт "сардов".

"Футбольный клуб Кальяри рад объявить о покупке прав на спортивные выступления Рэзвана Марина из Аякса. Он переезжает на Сардинию на правах аренды с обязательным выкупом. Румынский футболист заключил контракт с клубом до 30 июня 2025 года", — говорится в заявлении Кальяри.

Марин выступал за Аякс с лета 2019 года. Он сыграл 10 матчей в футболке амстердамцев в чемпионате Нидерландов, а всего во всех турнирах – 17.

Летом "сарды" распрощались с молдавским полузащитником Артуром Ионицэ, который отправился в Беневенто.