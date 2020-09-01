Италия

Нападающий "россонери" поделился ожиданиями от грядущего сезона.

Тема будущего Златана Ибрагимовича в Милане была поводом для обсуждений в СМИ едва ли не с момента его перехода в команду зимой этого года, но в конечном итоге он продлил контракт с "россонери" на еще один сезон.

"Я пришел сюда, чтобы вернуть Милан на его уровень, туда, где этот клуб заслуживает быть. И я делаю все, чтобы достичь поставленных целей. Мы должны работать и жертвовать собой. В последние шесть месяцев мы показали, что у нас есть все необходимое, чтобы достичь определенных целей", — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на клубное телевидение.

"Но нельзя забывать, что мы ничего не выиграли. А я считаю, что цель – всегда побеждать. В этом сезоне Милан должен что-то выиграть".

Ибрагимович за полгода в Милане сыграл 20 поединков и забил в них 11 голов. С нового сезона он будет играть за "россонери" под 11 номером.