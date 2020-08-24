Испания

Хавбек попрощался с каталонским коллективом.

Полузащитник Артур Мело, который вскоре станет игроком Ювентуса, попрощался со своей бывшей командой — Барселоной.

"Прощаться всегда сложно, тем более, я покидаю место, которое стало моим домом. Невероятный город, который навсегда останется в моем сердце. Где все приняли меня как еще одного каталонца, показали мне новую культуру, помогли мне расти как игроку и, особенно, как человеку".

«Я ухожу из команды блестящих игроков. Мне очень повезло, что я играл вместе с ними, и больше всего я благодарен за их поддержку".

"Они проявили ко мне заботу и уважение, которые я никогда не забуду. Сегодня день, чтобы попрощаться, но я навсегда беру все с собой в сердце", — написал Мело в Twitter.

Ранее сообщалось, что новичок Барселоны Миралем Пьянич заболел коронавирусом.