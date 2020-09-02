Италия

Официально о переходе Александара Коларова будет объявлено после его возвращения из сборной Сербии.

Сезон-2020/21 защитник Александар Коларов начнет в Интере — уверяет Sky Sport Italia.

По информации источника, "нерадзурри" заплатят Роме 1 миллион евро с возможным бонусом в 500 тысяч.

34-летний левый защитник подпишет контракт сроком на один год с возможностью продления еще на год и зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

Официально о сделке будет объявлено после того, как серб вернется из расположения национальной сборной, готовящейся к матчам Лиги наций.

Коларов, сыгравший 90 матчей за национальную сборную Сербии (11 голов) выступал за Чукарички (44 матча во всех турнирах, 2 гола), ОФК (44, 5), Лацио (104, 11), Манчестер Сити (247, 21) и Рому (132, 19).