Италия

Форвард имеет большой выбор потенциальных мест работы.

Николас Игуаин, брат и агент форварда Ювентуса Гонсало Игуаина, заявил, что у игрока есть множество предложений о продолжении карьеры.

"Он получил предложения от клубов Франции, Англии, Испании, Китая и США, но они не были такие, которые сразу бы нас заставили принять их".

"Мы тщательно проведем нашу оценку, но две вещи я могу сказать точно: Гонсало больше не будет играть в Италии и, самое главное, он никогда не будет играть за Бока Хуниорс. Он вырос в Ривер Плейт и никогда не присоединится к их соперникам. Уходить на пенсию? Это чепуха. Время еще не пришло, он хочет играть. Как долго он будет играть, решать ему".

"Но он хочет продолжать играть. Возможно, он вернется в Аргентину в будущем, но не сейчас", — сказал агент Tuttosport.

Ранее сообщалось, что футболист договорился о контракте с Интер Майами.