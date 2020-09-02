Форвард имеет большой выбор потенциальных мест работы.
Гонсало Игуаин, getty images
02 сентября 2020, 23:53
Николас Игуаин, брат и агент форварда Ювентуса Гонсало Игуаина, заявил, что у игрока есть множество предложений о продолжении карьеры.
"Он получил предложения от клубов Франции, Англии, Испании, Китая и США, но они не были такие, которые сразу бы нас заставили принять их".
"Мы тщательно проведем нашу оценку, но две вещи я могу сказать точно: Гонсало больше не будет играть в Италии и, самое главное, он никогда не будет играть за Бока Хуниорс. Он вырос в Ривер Плейт и никогда не присоединится к их соперникам. Уходить на пенсию? Это чепуха. Время еще не пришло, он хочет играть. Как долго он будет играть, решать ему".
"Но он хочет продолжать играть. Возможно, он вернется в Аргентину в будущем, но не сейчас", — сказал агент Tuttosport.
Ранее сообщалось, что футболист договорился о контракте с Интер Майами.