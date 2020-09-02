Северная Америка

Аргентинский нападающий в ближайшее время переедет в США.

Интер Майами и Гонсало Игуаин ударили по рукам: аргентинец подпишет контракт, рассчитанный до декабря 2022 года, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Форварду осталось расторгнуть контракт с Ювентусом. Новый главный тренер Андреа Пирло уже сообщил Гонсало, что не рассчитывает на него.

Кроме варианта с Интером Майами у Игуаина были предложения из Англии и Италии, утверждает источник.

Заменить аргентинца в Ювентусе может оказавшийся ненужным Барселоне Луис Суарес. "Сине-гранатовые" хотят расторгнуть с ним контракт, но не хотят платить неустойку и налог на нее – около 28 млн евро в сумме.