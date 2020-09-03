Италия

Туринцы намерены приобрести форварда.

Руководство Ювентуса определило нападающего Барселоны Луиса Суареса как главную трансферную цель на межсезонье, утверждают Sky Sport Italia, Sportitalia и La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, уругвайский футболист на сегодняшний день ведет переговоры с каталонцами о досрочном прекращении сотрудничества.

Отмечается, что Ювентус намерен способствовать переговорам, предложив Барселоне бонусы за результативность игрока в составе туринцев. Также СМИ сообщают, что вероятная зарплата Суареса в Юве составит 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар желает, чтобы уругваец присоединился к парижанам.