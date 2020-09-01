Бразильский вингер жаждет воссоединиться с бывшим партнером.
Неймар и Суарес, getty images
01 сентября 2020, 20:05
Неймар просит руководство Пари Сен-Жермен подписать Луиса Суареса, которого считает совершенным партнером, сообщает Sport.es.
Источник утверждает, что парижане пока что анализируют ситуацию и хотят понять, расторгнут ли с нападающим контракт.
В сезоне-2019/20 Луис Суарес забил 21 гол и сделал 12 ассистов в 36 играх за каталонцев во всех турнирах.
Напомним, что уругваец не будет вести переговоры с другими клубами до расторжения контракта с Барселоной.