Франция

Бразильский вингер жаждет воссоединиться с бывшим партнером.

Неймар просит руководство Пари Сен-Жермен подписать Луиса Суареса, которого считает совершенным партнером, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что парижане пока что анализируют ситуацию и хотят понять, расторгнут ли с нападающим контракт.

В сезоне-2019/20 Луис Суарес забил 21 гол и сделал 12 ассистов в 36 играх за каталонцев во всех турнирах.

Напомним, что уругваец не будет вести переговоры с другими клубами до расторжения контракта с Барселоной.