Италия

"Россонери" намерены подписать французского полузащитника Челси.

Милан значительно продвинулся в переговорах с Челси по Тьемуэ Бакайоко, сообщает Джанлука Ди Марцио. Сегодня "дьяволы" могут сделать финальные шаги к осуществлению этого трансфера.

В Милане хорошо знают возможности 26-летнего хавбека, ведь в сезоне-2018/19 Тьемуэ играл за клуб на правах аренды из Челси. Он тогда провел 42 матча во всех турнирах и забил один гол.

В прошлой кампании Бакайоко снова оказался ненужным Челси – он отправился в аренду в свой бывший клуб, Монако. За монегасков Тьемуэ сыграл 23 матча (1 гол), пока сезон во Франции не был прерван досрочно из-за коронавируса.

Ранее предполагалось, что француз перейдет на правах годичной аренды с возможностью выкупа за 30-32 млн евро. Его контракт с Челси действует до лета 2022 года.