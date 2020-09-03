Браим Диас проходит медосмотр в Милане

Хавбек проведет сезон в стане "россонери".
Браим Диас, getty images
03 сентября 2020, 15:27
Полузащитник Реала Браим Диас прибыл в Милан, где проходит медосмотр в стане одноименной команды, сообщает Sky Italia.
По данным источника, вскоре испанский футболист подпишет с "россонери" арендное соглашение сроком на один год. В команде игрок будет выступать под 21-м номером.
Отмечается, что Милан, в случае удачных выступлений Диаса в грядущем сезоне, намерен обсудить с Реалом выкуп полузащитника.
В сезоне-2019/20 Браим Диас провел в футболке "сливочных" 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.