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    03 сентября 2020, 15:27

    Браим Диас проходит медосмотр в Милане

    Хавбек проведет сезон в стане "россонери".

    Браим Диас, getty images
    Браим Диас, getty images 03 сентября 2020, 15:27

    Полузащитник Реала Браим Диас прибыл в Милан, где проходит медосмотр в стане одноименной команды, сообщает Sky Italia.

    По данным источника, вскоре испанский футболист подпишет с "россонери" арендное соглашение сроком на один год. В команде игрок будет выступать под 21-м номером.

    Отмечается, что Милан, в случае удачных выступлений Диаса в грядущем сезоне, намерен обсудить с Реалом выкуп полузащитника.

    В сезоне-2019/20 Браим Диас провел в футболке "сливочных" 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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