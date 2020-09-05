Италия

"Нерадзурри" всерьез настроены усилиться чилийским хавбеком.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль может вернуться в итальянскую Серию А, где в его услугах заинтересован Интер.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в миланском клубе уверены в подписании 33-летнего чилийца, с которым согласовали практически все условия будущего соглашения.

Теперь руководство Интера надеется, что Барселона согласится расстаться с Видалем бесплатно.

В сезоне-2019/20 чилийский хавбек провел в футболке каталонского клуба 33 поединка, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.