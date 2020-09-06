Италия

Уругвайский форвард близок к переезду в Турин.

Ювентус продолжает работу над подписанием еще одного футболиста Барселоны в текущее трансферное окно. Помимо Артура, стан "старой синьоры" с большой долей вероятности может пополнить нападающий Луис Суарес.

Как сообщает Goal, руководство туринского клуба уже начало договариваться с "сине-гранатовыми" по поводу размера компенсации за переход 33-летнего уругвайца.

Ювентус уже согласовал с Суаресом условия трехлетнего контракта, по которому форвард будет получать 10 миллионов евро в год. Теперь осталось прийти к общему знаменателю с Барселоной.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес намерен получить от каталонского клуба всю зарплату, которая ему полагается за оставшийся год по действующему контракту, если с ним решат досрочно прекратить сотрудничество.