Италия

"Россонери" не могут договориться с голкипером.

Милан не может согласовать условия нового контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает издание Corriere della Sera.

Действующий контракт Доннаруммы с Миланом рассчитан до июня 2021 года, а его зарплата составляет около 6 миллионов евро в год. Руководство клуба хотело бы сохранить текущий оклад молодого вратаря и прописать в договоре различные бонусы, однако он хочет получать около 10 миллионов евро за сезон.

Доннарумма является воспитанником Милана, дебютировав в первой команде в октябре 2015-го. В минувшем сезоне 21-летний страж ворот провел 39 поединков, пропустив 45 голов.

Ранее сообщалось, что в подписании Доннаруммы заинтересован Челси.