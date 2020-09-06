"Россонери" не могут договориться с голкипером.
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
06 сентября 2020, 20:58
Милан не может согласовать условия нового контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает издание Corriere della Sera.
Действующий контракт Доннаруммы с Миланом рассчитан до июня 2021 года, а его зарплата составляет около 6 миллионов евро в год. Руководство клуба хотело бы сохранить текущий оклад молодого вратаря и прописать в договоре различные бонусы, однако он хочет получать около 10 миллионов евро за сезон.
Доннарумма является воспитанником Милана, дебютировав в первой команде в октябре 2015-го. В минувшем сезоне 21-летний страж ворот провел 39 поединков, пропустив 45 голов.
Ранее сообщалось, что в подписании Доннаруммы заинтересован Челси.