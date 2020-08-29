Англия

Лондонцы по-прежнему находятся в поисках голкипера.

Челси в текущее трансферное окно нацелился на подписание Джанлуиджи Доннаруммы и хочет использовать в сделке Кепу, сообщает Football Italia со ссылкой на источник в Англии.

Итальянский голкипер связан с Миланом контрактом до лета 2021-го года, а стороны не торопятся продлевать соглашение.

Джанлуиджи Доннарумма в прошлом сезоне отыграл 39 поединков на клубном уровне, в которых пропустил 45 голов.

Напомним, что "россонери" планируют продлить соглашение с итальянцем до лета 2023-го года.