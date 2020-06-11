Италия

Римляне начали переговоры с Челси по итальянскому защитнику.

Защитник Ромы Давиде Дзаппакоста, права на которого принадлежат лондонскому Челси, может продлить выступать в итальянской Серии А после завершения нынешней кампании.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "волков" начало переговоры с Челси о продлении аренды 27-летнего футболиста на еще один год.

Дзаппакоста перешел в Рому на правах аренды прошлым летом, однако успел провести всего один матч в Серии А из-за постоянных травм.

Напомним, ранее сам Давиде Дзаппакоста заявил о желании продолжить защищать цвета римского клуба.