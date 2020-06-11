Римляне начали переговоры с Челси по итальянскому защитнику.
Давиде Дзаппакоста, ФК Рома
11 июня 2020, 01:30
Защитник Ромы Давиде Дзаппакоста, права на которого принадлежат лондонскому Челси, может продлить выступать в итальянской Серии А после завершения нынешней кампании.
Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "волков" начало переговоры с Челси о продлении аренды 27-летнего футболиста на еще один год.
Дзаппакоста перешел в Рому на правах аренды прошлым летом, однако успел провести всего один матч в Серии А из-за постоянных травм.
Напомним, ранее сам Давиде Дзаппакоста заявил о желании продолжить защищать цвета римского клуба.