На днях серб должен подписать контракт с "нерадзурри".
Александар Коларов, Джанлука Ди Марцио
07 сентября 2020, 20:59
Защитник Ромы Александар Коларов прилетел в Милан и прошел первую часть медосмотра в Интере, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Завтра 35-летний серб пройдет вторую часть медосмотра и подпишет контракт с Интером.
Предположительно, соглашение будет рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон, а зарплата серба составит 3,5 млн евро.
Рома получит за Александара один миллион евро и еще полмиллиона будет прописаны в договоре в виде бонусов.