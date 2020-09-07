Италия

На днях серб должен подписать контракт с "нерадзурри".

Защитник Ромы Александар Коларов прилетел в Милан и прошел первую часть медосмотра в Интере, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Завтра 35-летний серб пройдет вторую часть медосмотра и подпишет контракт с Интером.

Предположительно, соглашение будет рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон, а зарплата серба составит 3,5 млн евро.

Рома получит за Александара один миллион евро и еще полмиллиона будет прописаны в договоре в виде бонусов.