Италия

Сербский защитник продолжит карьеру в стане вице-чемпионов Италии.

Защитник Ромы Александар Коларов стал игроком Интера, сообщил официальный сайт "нерадзурри". Предположительно, контракт с сербом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год.

Сумма сделки не разглашается, но СМИ писали, что Рома получит за 35-летнего серба 1 млн евро и еще полмиллиона будут прописаны в виде бонусов.

Александар на протяжении карьеры выступал за Чукарички, ОФК, Лацио, Манчестер Сити и Рому. Также он провел 92 игры за сборную Сербии.

Коларов – это уже второе усиление флангов защиты Интера этим летом (также он способен сыграть левого центрального защитника). Ранее "нерадзурри" купили у Реала правого защитника/вингбэка Ашрафа Хакими.