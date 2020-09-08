Сербский защитник продолжит карьеру в стане вице-чемпионов Италии.
Александар Коларов, Getty Images
08 сентября 2020, 16:40
Защитник Ромы Александар Коларов стал игроком Интера, сообщил официальный сайт "нерадзурри". Предположительно, контракт с сербом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год.
Сумма сделки не разглашается, но СМИ писали, что Рома получит за 35-летнего серба 1 млн евро и еще полмиллиона будут прописаны в виде бонусов.
Александар на протяжении карьеры выступал за Чукарички, ОФК, Лацио, Манчестер Сити и Рому. Также он провел 92 игры за сборную Сербии.
Коларов – это уже второе усиление флангов защиты Интера этим летом (также он способен сыграть левого центрального защитника). Ранее "нерадзурри" купили у Реала правого защитника/вингбэка Ашрафа Хакими.