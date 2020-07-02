Италия

Правый защитник Реала продолжит карьеру в Италии.

Ашраф Хакими – новый игрок Интера, сообщил официальный сайт миланского клуба. Контракт с марокканцем рассчитан до 2025 года.

Предположительно, Интер заплатил за Ашрафа 40 миллионов евро. Официально сумма трансфера не разглашается.

Хакими воспитывался в мадридском Реале. Два последних сезона он провел в дортмундской Боруссии на правах аренды. В нынешнем сезоне Интер сумел убедиться в способностях Ашрафа в матчах Лиги чемпионов. Особенно удачной для Хакими оказался матч команд в Дортмунде: после первого тайма Интер выигрывал 2:0, но во втором тайме Ашраф забил дважды, а "шмели" победили 3:2.

Читайте также: ТОП-10 самых ожидаемых трансферов межсезонья

Всего в нынешней кампании Хакими провел 45 матчей во всех турнирах за дортмундцев, отметившись 9 голами и 10 ассистами.

Скорее всего, переход Хакими означает, что Интер не станет выкупать арендованного у Челси правого защитника Виктора Мозеса.

Боруссия после ухода Ашрафа уже решила проблему с правым защитником, подписав экс-игрока ПСЖ Тома Менье на правах свободного агента.