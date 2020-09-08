Италия

Королевская федерация футбола Испании (КФФИ) утвердила изменения в регламенте.

В ближайшем сезоне в чемпионате Испании оставят возможность проводить до пяти замен за игру, сообщил официальный сайт КФФИ. Произведение пяти замен по-прежнему ограничено тремя паузами в игре.

Кроме того, в заявке на игру в ближайшем сезоне будут не 18, а 23 футболиста.

Стартовый матч нового сезона Ла Лиги между Гранадой и Атлетиком запланирован на 11 сентября, однако есть вероятность, что встречу перенесут на небольшой срок.

Отметим, что клубы английской Премьер-лиги отказались от пяти замен и в ближайшем сезоне будут делать их не более трех за игру.