Италия

Экс-нападающий Милана продолжит искать себя в роли тренера.

Новым главным тренером Сиены стал бывший нападающий сборной Италии, Милана, Фиорентины и ряда других клубов Альберто Джилардино. Об этом сообщает Football Italia.

Контракт Джилардино с "бьянконери" рассчитан на один сезон. Сиена после банкротства будет выступать в Серии D под названием Сиена 1904.

Для 38-летнего Джилардино Сиена – отнюдь не первый тренерский опыт. Он уже успел поработать в роли тренера с Редзатто и Про Верчелли.