Антонио Марин может продолжить карьеру в Италии.
Антонио Марин, ФК Динамо Загреб
09 сентября 2020, 07:30
Сампдория сделала предложение загребскому Динамо по нападающему Антонио Марину, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Генуэзцы хотят взять футболиста в бесплатную аренду с правом выкупа в конце сезона за 5 млн евро. Марин играл за различные юношеские сборные Хорватии. Сейчас на его счету 5 матчей за U-21.
19-летний футболист выступает на позиции левого вингера, но также может сыграть на правом крыле атаки или в центре нападения.
Также в сферу интересов Сампдории входит полузащитник Лестера Адриен Силва и хавбек Бенфики Адель Таарабт.