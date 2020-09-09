Италия

Антонио Марин может продолжить карьеру в Италии.

Сампдория сделала предложение загребскому Динамо по нападающему Антонио Марину, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Генуэзцы хотят взять футболиста в бесплатную аренду с правом выкупа в конце сезона за 5 млн евро. Марин играл за различные юношеские сборные Хорватии. Сейчас на его счету 5 матчей за U-21.

19-летний футболист выступает на позиции левого вингера, но также может сыграть на правом крыле атаки или в центре нападения.

Также в сферу интересов Сампдории входит полузащитник Лестера Адриен Силва и хавбек Бенфики Адель Таарабт.