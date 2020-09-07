Италия

Полузащитник может вскоре вернуться в Италию.

Сампдория и Фиорентина ведут переговоры с Бенфикой о продаже полузащитника команды Аделя Таарабта, сообщает O Jogo.

По данным источника, помимо итальянских команд, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы питерский Зенит и Олимпиакос.

Напомним, Таарабт в прошедшем сезоне провел в футболке Бенфики 24 поединка, забив один гол.

Ранее сообщалось, что Бенфика отказалась от варианта с покупкой форварда Реала Мариано Диаса.