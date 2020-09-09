Италия

Бельгийский хавбек будет работать под руководством Антонио Конте.

Руководство Интера провело встречу с президентом Кальяри Томмазо Джулини, чтобы обсудить возможность трансфера полузащитника Раджи Наингголана.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 32-летний бельгиец не вернется в стан "сардинцев", за которых он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

Дело в том, что "нерадзурри" хотят оставить Наингголана в своей команде на следующий сезон, поэтому Кальяри вынужден искать другие варианты усиления состава.

Ранее появлялась информация об интересе к бельгийскому хавбеку со стороны Галатасарая, но источник утверждает, что никаких переговоров с турецким клубом на данный момент не было.