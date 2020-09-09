Бельгийский хавбек будет работать под руководством Антонио Конте.
Раджа Наингголан, Getty Images
09 сентября 2020, 22:58
Руководство Интера провело встречу с президентом Кальяри Томмазо Джулини, чтобы обсудить возможность трансфера полузащитника Раджи Наингголана.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 32-летний бельгиец не вернется в стан "сардинцев", за которых он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.
Дело в том, что "нерадзурри" хотят оставить Наингголана в своей команде на следующий сезон, поэтому Кальяри вынужден искать другие варианты усиления состава.
Ранее появлялась информация об интересе к бельгийскому хавбеку со стороны Галатасарая, но источник утверждает, что никаких переговоров с турецким клубом на данный момент не было.