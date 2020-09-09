Италия

Генуэзский клуб усилился немецким защитником.

Защитник Аталанты Леннарт Чиборра перешел в Дженоа, сообщает официальный сайт генуэзского клуба.

Немецкий фулбек присоединился к "грифонам" на правах двухлетней аренды с обязательством выкупа. Общая сумма сделки, по информации СМИ, должна составить около 5,5 млн евро.

Аталанта приобрела Чиборру у Хераклеса в январе этого года за 4,6 млн евро. В футболке "черно-синих" 21-летний игрок успел провести лишь один поединок.

Ранее сообщалось, что Дженоа также объявила о подписании голкипера Ювентуса Маттиа Перина.