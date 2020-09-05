Италия

Интер решил не ввозвращать нападающего Андреа Пинамонти из Дженоа.

Дженоа придется заплатить Интеру 19,5 миллиона евро за Андреа Пинамонти — сообщает FCInterNews.

Летом 2019 года Дженоа арендовала подававшего большие надежды Пинамонти с обязательством выкупить за 19,5 евро через год. При этом в соглашение был внесен пункт, что Интер, надеявшийся, что 21-летний нападающий наберется опыта и раскроет свой талант, будет иметь право выкупить его обратно за 20 миллионов.

В итоге Андреа разочаровал генуэзцев (7 голов и 3 результативные передачи в 34-х матчах), а новый тренер "грифонов" Роландо Маран вообще не видит нападающего итальянской "молодежки" в составе своей команды. Неудивительно, что и Интер решил не использовать свое право.

Теперь за месяц, оставшийся до закрытия трансферного рынка, Дженоа должна найти покупателя для Пинамонти либо смириться с тем, что дорогого и не нужного футболиста придется оставить себе.

Воспитанник Кьево и выпускник академии Интера за свою профессиональную карьеру выступал за "нерадзурри" (5 матчей, 0 голов), Фрозиноне (аренда, 27, 5) и Дженоа (аренда, 34, 7).