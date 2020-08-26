Италия

"Гриффоны" определились с наставником на сезон-2020/21.

Роландо Маран стал новым главным тренером Дженоа. Он заключил двухлетний контракт с клубом, сообщил официальный сайт "гриффонов".

На протяжении карьеры Маран возглавлял Читтаделлу, Брешию, Бари, Триестину, Виченцу, Варезе, Катанью, Кьево и Кальяри. Под его руководством Кальяри хорошо стартовал в прошлой кампании и даже некоторое время претендовал на попадание в Лигу чемпионов, но затем результаты ухудшились и Марана уволили.

Маран призван стабилизировать результаты генуэзцев. В прошлой кампании Дженоа долгое время угрожал вылет. В итоге "гриффоны" финишировали на 17-м месте, опередив зону вылета лишь на четыре очка.

Кроме Марана на пост главного тренера Дженоа претендовал недавно уволенный из Пармы Роберто Д'Аверса, но теперь ему придется искать другое место работы.