"Желто-синие" договорились об аренде хавбека Фиорентины.
Марко Бенасси, Getty Images
10 сентября 2020, 09:31
Полузащитник Фиорентины Марко Бенасси близок к переходу в Верону, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Желто-синие" согласовали детали годичной аренды центрального хавбека и подпишут его в ближайшее время. В составе "фиалок" 26-летнего игрока должен заменить Борха Валеро, который решил вернуться в клуб.
Действующий контракт Бенасси с Фиорентиной рассчитан до июня 2022 года.
В минувшем сезоне полузащитник провел 22 поединка в футболке "фиолетовых", отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Верона арендовала защитника Ромы Мерта Четина.