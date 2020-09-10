Италия

"Желто-синие" договорились об аренде хавбека Фиорентины.

Полузащитник Фиорентины Марко Бенасси близок к переходу в Верону, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Желто-синие" согласовали детали годичной аренды центрального хавбека и подпишут его в ближайшее время. В составе "фиалок" 26-летнего игрока должен заменить Борха Валеро, который решил вернуться в клуб.

Действующий контракт Бенасси с Фиорентиной рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 22 поединка в футболке "фиолетовых", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Верона арендовала защитника Ромы Мерта Четина.