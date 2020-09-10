Сербский защитник в новом сезоне будет защищать цвета "нерадзурри".
Александар Коларов, Интер
10 сентября 2020, 13:58
Интер приобрел у Ромы защитника Александара Коларова, способного сыграть на левом фланге, а также слева в центре обороны. Серб подписал годичный контракт с возможностью продления еще на год.
Теперь же миланский клуб выпустил приветственный ролик в социальных сетях, в котором пытается разгадать загадку работоспособности и энергичности игрока.
Ответ от самого Александара можно услышать в концовке видео.
Днем ранее Интер подобным образом презентовал другого новичка, Ашрафа Хакими.
"Нерадзурри", которые стали вторыми в прошлом сезоне в чемпионате Италии, стартуют в Серии А матчем против Фиорентины 26 сентября.