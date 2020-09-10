Италия

Сербский защитник в новом сезоне будет защищать цвета "нерадзурри".

Интер приобрел у Ромы защитника Александара Коларова, способного сыграть на левом фланге, а также слева в центре обороны. Серб подписал годичный контракт с возможностью продления еще на год.

Теперь же миланский клуб выпустил приветственный ролик в социальных сетях, в котором пытается разгадать загадку работоспособности и энергичности игрока.

Ответ от самого Александара можно услышать в концовке видео.

Днем ранее Интер подобным образом презентовал другого новичка, Ашрафа Хакими.

"Нерадзурри", которые стали вторыми в прошлом сезоне в чемпионате Италии, стартуют в Серии А матчем против Фиорентины 26 сентября.