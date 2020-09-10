Италия

Туринский клуб испытывает трудности с продажей бразильца.

Ювентус не рассчитывает на нападающего Дугласа Косту, однако не может определиться с новым клубом для него.

Как сообщает портал Calciomercato, туринский клуб еще не получал предложений по вингеру, которые бы его устроили. "Старая синьора" не дождалась достойных предложений от Атлетико, Манчестер Юнайтед или Баварии, а переходить в клуб из Китая или Ближнего Востока не хочет сам футболист.

Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет выручить около 50 млн евро за Дугласа Косту.

В прошлом сезоне вингер провел 29 поединков в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и семью ассистами.