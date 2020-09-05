Италия

Известный футбольный агент Джованни Бранкини дал совет чемпиону Италии.

Джованни Бранкини уверен, что нападающий Атлетико Альваро Мората является идеальной заменой для покидающего Ювентус Гонсало Игуаина.

"Не думаю, что Ювентусу нужен центральный нападающий вроде Мойзе Кина, Луиса Суареса, Эдина Джеко или Эдинсона Кавани, – цитирует Football Italia интервью агента на Radio Deejay. – Я уверен, что Ювентусу подойдет Альваро Мората, и руководство клуба рассматривает этот вариант".

Интересно, что агентом Мораты является не Бранкини (представляющий интересы игроков Ювентуса Дугласа Косты и Маттиа Де Шильо), а Хуан Мануэль Лопес.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Луис Суарес уже согласовал с Ювентусом условия личного контракта.

В 2014 году Ювентус уже покупал Морату за 20 миллионов евро, но спустя два года Реал воспользовался своим правом вернуть нападающего за 30 миллионов.

Альваро сыграл 33 матча за национальную сборную Испании (17 голов) и выступал за Реал (95 матчей во всех турнирах, 31 гол), Ювентус (93, 27), Челси (72, 24) и Атлетико (61, 22).