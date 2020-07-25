Италия

Туринский клуб готов расстаться с бразильским вингером.

Ювентус не рассчитывает на нападающего Дугласа Косту и готов продать его в летнее межсезонье.

Как сообщает портал Calciomercato, туринский клуб отпустит бразильского вингера в другой клуб, если получит за него 50 миллионов евро. В подписании 29-летнего игрока заинтересованы Манчестер Сити и ПСЖ.

Действующий контракт Дугласа Косты с Ювентусом рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне нападающий провел 29 поединков в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Дуглас Коста пропустит остаток сезона в Серии А.