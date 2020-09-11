Италия

Аргентинец продлил контракт с Аталантой до 2024 года.

Нападающий Аталанты Алехандро Гомес получил выгодное с финансовой точки зрения предложение от Аль-Насра из Саудовской Аравии, однако аргентинец ответил на него отказом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 32-летний форвард намерен продолжить выступления за бергамский клуб, с которым будет продлен контракт до 2024 года. По новому соглашению Гомес будет зарабатывать в Аталанте 2,5 миллионов евро за сезон.

Отметим, что Аль-Наср готов был предложить Алехандро контракт с окладом в 6 миллионов евро в год плюс значительные бонусы. Клуб из Саудовской Аравии дал аргентинскому нападающему время на раздумье до конца этой недели.