Италия

Капитан Аталанты получил пока не принял предложение из Саудовской Аравии, но и не отказал.

Аль-Насср и Аталанта продолжают переговоры о трансфере Алехандро Гомеса — сообщает Sky Sport Italia.

Клуб из Саудовской Аравии предлагает "богине" 15 миллионов евро за капитана, а самому 32-летнему аргентинцу 6 миллионов евро в год плюс значительные бонусы.

Решающее слово в данном вопросе будет за Алехандро, однако сам футболист еще не определился со своим будущим. Руководители Аль-Нассра будут находиться в Италии до конца нынешней недели, так что время на раздумья у лидера бронзовых призеров чемпионата Италии еще есть.

Гомес сыграл 4 матча за национальную сборную Аргентины (1 гол) и выступал за Арсенал Саранди (93 матча во всех турнирах, 15 голов), Сан-Лоренсо (58, 9), Катанью (111, 18), Металлист (24, 4) и Аталанту (236, 54).