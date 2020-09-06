Италия

Нападающий Фиорентины может перебраться в стан неаполитанцев.

Наполи собирается сделать ставку на Федерико Кьезу, если уйдут Аркадиуш Милик и Калиду Кулибали, передает Football Italia со ссылкой на CalcioNapoli24.

Источник утверждает, что неаполитанцы попытаются включить в сделку Андрея Петанью, ведь Фиорентине нужен центральный нападающий.

Нападающий в прошлом сезоне провел 37 поединков в футболке "фиалок", отметившись 11 голами и девятью ассистами.

Напомним, что Манчестер Юнайтед обратил внимание на Кьезу после неудачи с Санчо.