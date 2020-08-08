Италия

Миланский клуб хочет приобрести игрока Фиорентины.

Защитник Фиорентины Никола Миленкович попал в сферу интересов Интера, сообщает портал Calciomercato.

Миланский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается подписать сербского центрбека. Стоимость молодого футболиста оценивается в сумму около 40 млн евро.

Действующий контракт Миленковича с Фиорентиной рассчитан до июня 2022 года.

Ранее в подписании 22-летнего игрока были заинтересованы Наполи и Милан, но они не готовы платить за него такую сумму.

В этом сезоне защитник провел 41 поединков в футболке "фиалок", отличившись пятью голами.