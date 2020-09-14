Италия

Легендарный форвард "россонери" сфотографировался в новом комплекте формы белого цвета.

Накануне Милан презентовал новый комплект формы белого цвета, в котором команда будет выступать в гостевых матчах в предстоящем сезоне.

Некоторые легендарные футболисты "россонери", включая Франко Барези, поучаствовали в презентации новой формы и сфотографировались в ней. Исключением не стал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который провел лучшие свои года футбольной карьеры именно в Милане.

"Всегда невероятные эмоции, когда надеваю футболку Милана. Белый цвет вызывает приятные воспоминания. Милан всегда будет в моем сердце. Forza Milan", — написал Андрей Шевченко в Instagram.