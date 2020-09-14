Легендарный форвард "россонери" сфотографировался в новом комплекте формы белого цвета.
Андрей Шевченко в 2008 году, Getty Images
14 сентября 2020, 23:46
Накануне Милан презентовал новый комплект формы белого цвета, в котором команда будет выступать в гостевых матчах в предстоящем сезоне.
Некоторые легендарные футболисты "россонери", включая Франко Барези, поучаствовали в презентации новой формы и сфотографировались в ней. Исключением не стал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который провел лучшие свои года футбольной карьеры именно в Милане.
"Всегда невероятные эмоции, когда надеваю футболку Милана. Белый цвет вызывает приятные воспоминания. Милан всегда будет в моем сердце. Forza Milan", — написал Андрей Шевченко в Instagram.