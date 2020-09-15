Туринский клуб проявляет серьезный интерес к нападающему.
ЭДИН ДЖЕКО, GETTY IMAGES
15 сентября 2020, 19:28
Эдин Джеко может пополнить состав Ювентуса, сообщает журналист Альфредо Педулла.
По его информации, 34-летний футболист – приоритет "бьянконери" для усиления нападения. Если переход состоится, то Джеко будет получать семь миллионов евро за сезон и бонусы.
Изначально Ювентус хотел заполучить Луиса Суареса, но, судя по всему, переход уругвайца сорвался.
Ранее появлялась информация, что заменой Эдину Джеко в Роме могут стать Марио Манджукич или Аркадиуш Милик.