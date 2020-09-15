Италия

Туринский клуб проявляет серьезный интерес к нападающему.

Эдин Джеко может пополнить состав Ювентуса, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По его информации, 34-летний футболист – приоритет "бьянконери" для усиления нападения. Если переход состоится, то Джеко будет получать семь миллионов евро за сезон и бонусы.

Изначально Ювентус хотел заполучить Луиса Суареса, но, судя по всему, переход уругвайца сорвался.