Италия

Аргентинец присоединился к клубу из Серии А.

Защитник Бока Хуниорс Науэль Молина перешел в Удинезе, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

Аргентинский фулбек поставил подпись под пятилетним контрактом с "зебрами" до июня 2025 года. К клубу из Серии А 22-летний игрок присоединился на правах свободного агента.

Молина является воспитанником Бока Хуниорс, дебютировав в первой команде в феврале 2016-го. Всего в футболке "сине-золотых" защитник провел 9 поединков.

Ранее сообщалось, что Удинезе арендовал защитника АЗ Томаса Аувейяна.