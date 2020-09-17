Защитник продолжит карьеру под руководством Синиши Михайловича.
Лоренцо Де Сильвестри, Getty images
17 сентября 2020, 16:24
Экс-защитник Торино Лоренцо Де Сильвестри перешел в Болонью, сообщил официальный сайт "россоблу". Срок действия контракта не разглашаются.
Де Сильвестри присоединился к Болонье на правах свободного агента после истечения контракта с Торино. В прошлом сезоне 32-летний защитник провел 29 матчей в Серии А.
Также Болонья хочет усилиться нападающим Динамо Владиславом Супрягой, однако пока что переговоры идут без особого успеха.