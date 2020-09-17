Италия

Защитник продолжит карьеру под руководством Синиши Михайловича.

Экс-защитник Торино Лоренцо Де Сильвестри перешел в Болонью, сообщил официальный сайт "россоблу". Срок действия контракта не разглашаются.

✍️ | UFFICIALE!



De Silvestri è un nuovo giocatore del Bologna 😃



❤️ Benvenuto Lorenzo 💙#WeAreReady #WeAreOne pic.twitter.com/iGaBfl6Mo8 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) September 17, 2020

Де Сильвестри присоединился к Болонье на правах свободного агента после истечения контракта с Торино. В прошлом сезоне 32-летний защитник провел 29 матчей в Серии А.

Также Болонья хочет усилиться нападающим Динамо Владиславом Супрягой, однако пока что переговоры идут без особого успеха.