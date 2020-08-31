Риккардо Бигона хорошо отозвался об украинском нападающем.
Владислав Супряга, фото Динамо
31 августа 2020, 17:11
Спортивный директор Болоньи Риккрдо Бигона подтвердил интерес итальянского клуба к Владиславу Супряге.
"Мы следим за Супрягой, часто и охотно ожидаем новостей, в том числе и о переговорах. Интересный игрок, и переговоры ведутся, но это операция, которую мы будем оценивать со временем.
Это непростые переговоры, но Супряга — это наша цель", — приводит слова Риккардо Бигона Bologna Sport News.
Ранее агент Супряги также заявил, что его клиент еще на один год задержится в Украине.